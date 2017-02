Pápai Joci nyerte a Dalt, az Origo képviseli hazánkat Kijevben

Pápai Joci és dala, az Origo nyerte a Dal 2017-et, így ő képviselheti Magyarországot a Kijevben megrendezésre kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között. A Duna TV-n élőben sugárzott döntőben négy énekest juttatott tovább a zsűri, amelynek a folytatásban már nem volt beleszólása a sorrendbe, az a nézők szavazásán múlt.

A döntőben Kállay Saunders Band a Seventeen című dalt, Kanizsa Gina a Fall Like Raint, a Leander Kills az Élet című számot, Pápai Joci az Origo című szerzeményt, Radics Gigi See It Through című dalt, a Soulwave a Kalandort, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időket, valamint Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj című dalt mutatta be ismét. Az előadások után a szakmai zsűri ezúttal is pontozott, így alakult ki a legjobb négy mezőnye.

A döntő döntőjébe Pápai Joci, Zävodi + Berkes Olivér, Kanizsa Gina és Radics Gigi jutott, közülük a nézők szavazatai alapján Pápai Joci és az Origo végzett az élen. Ez azt jelenti, hogy Pápai Joci dala versenghet a májusi Eurovíziós Dalfesztiválon, amelynek idén Kijev ad otthont.