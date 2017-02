Panaszt tett egy hamburger miatt, de hülyesége őt buktatta le

Jordan von Smith nem szokványos módon bukott le párja előtt: a fiatal férfi a Burger King Instagram-oldalán panaszolta el, hogy barátnője egy autós gyorsétteremben 20 percet várt egy Whopperre. A felháborodott fiú igazi barátnője, Shanlee Rose viszont elkapta az üzenetet, és azonnal jelezte: ő biztosan nem volt Burger Kingben az adott időpontban, ennek megfelelően a kiszolgálással sem volt baja - írja a MailOnline.

A nő azonnal számon kérte barátját, aki kis gondolkozási idő után elismerte, hogy mással volt enni, de semmi rosszra nem kell gondolni, kedvese azonban ennyivel nem érte be. A harmadik személy is beleszólt a csevejbe, kijelentve, hogy jobb lenne, ha őt kihagynák a dologból, ám ekkorra az igazi barátnő már annyira felhúzta magát, hogy a szemtanúk legnagyobb örömére a nyilvánosság előtt folytatta a számonkérést. Nem tudni, hogy mi lett az eset következménye (vélhetően a kapcsolat vége), mindenesetre a férfi a jövőben kétszer is átgondolja majd, hogy panaszos ügyeit hogyan kezelje...