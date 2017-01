Óvadékkal szabadulna a lengyel pincérnő, aki végzett Csabával

Marta Herdát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Írországban O. Csaba meggyilkolásáért. Most viszont szeretné, ha ügyét újratárgyalnák. Sőt, óvadék fejében akár szabadlábon is védekezhetne.

Marta Herdát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Írországban O. Csaba meggyilkolásáért. Most viszont szeretné, ha ügyét újratárgyalnák. Sőt, óvadék fejében akár szabadlábon is védekezhetne.

A 29 éves lengyel Marta Herda életfogytiglani börtönbüntetését tölti, amiért három éve meggyilkolta magyar származású kollégáját, O. Csabát Írországban. A férfi az anyósülésen ült, amikor Marta belehajtott a tengerbe kocsijával. Ő maga a sofőroldali - letekert - ablakon át el tudta hagyni a járművet, azzal azonban tisztában volt: a férfinak esélye sincs, ugyanis nem tud úszni.

Az asszonyt egyszer már elítélték - ám szeretné, ha ügyét újra tárgyalnák

Most azonban újra szeretné tárgyalni ügyét és még az első tárgyalásig elintézni, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerülhessen. Ennek egyelőre igen kevés az esélye, hisz a három év alatt többször is változtatott vallomásán és a nyáron folytatott tárgyalások alatt is megállapította az ügyész, hogy Herda nem tűnik szavahihetőnek.

Az óvadéki meghallgatás április 4-én lesz - írja a Herald.

Az asszony egyébként rögtön talált magának barátokat a börtönben. Az írek “fekete özvegyei”, Charlotte és Linda Mulhall vették gondozásba Herdát, mostanra azonban új barátnője akadt a 36 éves litván Greta Dudko személyében. Dudko szintén életfogytiglanját tölti a börtönben: egy édesanyát vert agyon. „Lehet, azért lógnak együtt, mert mindketten Kelet-Európából származnak és mindketten gyilkosságért ülnek. Bármi is legyen az indok, nagyon jól kijönnek egymással” - mesélte az egyik börtönőr.