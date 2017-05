Ötvenezerért vásárolhat a Bors nyertese!

Sokaknak hozott szerencsét és nem kevés nyereményt a Bors. Hétfői nyerteseink közül Czele Ervinné Szita Magdolna például ötvenezer forint értékű JYSK-utalvánnyal gazdagodott.

– Nyugdíjas vagyok, utoljára a helyi múzeumban dolgoztam a Forgách-kastélyban – mesélte szécsényi olvasónk, akinek két felnőtt gyermeke van, egy fiú és egy lány.







– Soha életemben nem nyertem csak kaparós sorsjegyen néha egy-egy ezrest, úgyhogy nagyon örültem, de nem tudom, mit fogunk vásárolni. Többet is el tudnánk költeni, de ez is nagyon jól jött, mert wellness hétvégére már nem tudnánk elutazni, mivel mozgássérült vagyok. Bors előfizetők vagyunk, és mindennap délután érkezik vele a postás, amit türelmetlenül várunk. Én átlapozom, aztán odaadom a férjemnek, és aztán amikor újra hozzám kerül, mindent elolvasok. A játék az én feladatom, így én vettem észre, hogy nyertünk!

Még kiadó az 1 milliós fődíj

Most még van esélye, hogy ön vigye el a fődíjunkat, az egymillió forint értékű JYSK-utalványt. Ahhoz azonban, hogy beküldhesse a nyerő játékszelvényt, meg kell venni a szombaton és vasárnap is kapható Bors Hétvége lapszámot. Erre most hétvégén még van lehetősége!