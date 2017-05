Otthagyja az Indexet a főszerkesztője

Felmondott Dudás Gergely, az Index főszerkesztője – írta a Kreatív.hu. „A pár héttel ezelőtti tulajdonosváltás egyszerre jelent kicsit szerencsétlen és könnyen félremagyarázható hátteret a hosszabb ideje fontolgatott döntésemnek, illetve egy új fejezet lehetőségét a szerkesztőségnek is. Amihez én nagyon sok sikert kívánok, de az elmúlt időszakban – bármekkora közhely is – új kihívások már jobban eluralták a gondolataimat, mint az Index, így pedig nem lehet mégolyan jó csapatot sem vezetni” – fogalmaz Dudás, aki korábban rovatvezető és főszerkesztő-helyettes is volt.

Utódja az eddig a politikai rovatot vezető Tóth-Szenesi Attila, aki elfogadta a lapigazgató felkérését, de előtte bizalmi szavazást kér a munkatársaktól. Ez elektronikusan zajlik és 24 órán keresztül tart, így szerdán délután ér véget.