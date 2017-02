Ötszáz forintból él a győztes: VV Soma egy fillért sem látott még a nyereményből

A Való Világ powered by Big Brother tavalyi győztese a Blikknek árulta el, hogy bár már két hónap is eltelt lassan a műsor vége óta, ő még egy forintot sem kapott meg a 36 millió forintos rekordnyereményből. VV Soma elmondása szerint félretett pénze elfogyott, kölcsönökből élt eddig, most viszont már csak 500 forint maradt a zsebében.

– Feléltem a pénzt, vettem ajándékot, ételt, ruhát, és – bevallom – beruháztam egy játékkonzolra is. Így január közepén már elfogyott a pénz, így még kölcsön is kellett kérnem Zsoltitól egy tízest, ám ezt azóta már visszafizettem neki – mondta Soma, aki elmesélte, hogy édesapja is kisegítette egy kisebb összeggel, sőt volt villabéli barátnője, Evelin is meghívta már vacsorázni. Az edzőtermi bérletre és a fodrászra szerencsére nem kell költeni, mert ezeket a szolgáltatásokat szponzor segítségével ingyen használhatja, emellett érvényes még a BKK-bérlete és tele a hűtő, vagyis minden rendben vele. Türelmesen várja nyereménye első részletét, ami az RTL Klub szerint hamarosan meg is érkezik a számlájára.

VV Soma tartja a szavát, és nyereményéből fél-fél milliót adni fog majd Ginának és Vivinek, akiknek még a játék ideje alatt ígérte meg, hogy sikere esetén megosztja a nyeremény egy részét velük.