Ötórás műtéttel mentették meg a világ legkövérebb gyermekét - videó

Életmentő műtétet hajtottak végre a világ legnehezebb gyerekén, Arya Permanán, aki ugyan még csak 11 éves, de már közel 200 kilót nyomott, és ha az eddig megszokott módon élte volna az életét, akkor gyakorlatilag halálra eszi magát.

Arya nem tudott többet sétálni egy huzamban 5 méternél, ennek ellenére az orvosoknak győzködniük kellett a fiú szüleit a műtét szükségességéről. Az indonéz kiskamasz szülei éveket töltöttek gyermekük túltáplálásával. Dr. Handi-Wing végezte az öt órán át tartó műtétet, melynek során eltávolította a fiú gyomrának nagy részét, hogy így csökkenjen az étvágya, és hamarabb érkezzen el a teltségérzet állapotába az étkezések során. A műtét óta eltelt hónapban a fiú már közel harminc kilót fogyott. Egyébként ő a legfiatalabb személy, akin ilyen jellegű beavatkozást végeztek - jegyzi meg a Daily Star.

Ayra szülei azt mondták: a legrosszabb érzés számukra az volt, amikor látták, hogy a gyereknek (akinek a testsúlya kortársai hatszorosát is elérte!) az is hatalmas erőfeszítés, hogy felüljön az ágyból, és ha sikerül is neki, teljesen kimerül a mozdulattól.

A fiú édesanyja, Rokaya azt nyilatkozta:

- Elismerem, hogy én vagyok a hibás. Szörnyen bánom, de képtelen voltam kontrollt tartani az fiam etetésében, de ez azért van, mert szeretem őt.

Mivel a gyerek egész életében döbbenetes súlyt nyomott, már évek óta több helyre is hívták, hogy a televízióban mutassa meg magát - az édesanyja pedig nagyon boldog, hiszen híres a fia.