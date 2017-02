Ötéves kisfiáért küzd az édesapa

Bár közös a felügyeleti jog, két hete semmit sem tud kisfiáról a szombathelyi Kapolcsi Norbert. Élettársa va­lószínűleg külföldre vitte gyermekü­ket, a rendőrség körözést adott ki.

Kétségbeesett levelet tett közzé közösségi oldalán egy szombathelyi apuka. Norbert január 28. óta nem láthatja kisfiát, a férfi szerint a gyermeket önkényesen külföldre vitte az édesanyja.







A gyermek édesanyja korábban dolgozott Ausztriában, elképzelhető, hogy oda vitte el a kisfiát

– Aznap moziba indultak, azóta nem tudok róluk semmit – mondta a Borsnak az apa. – Később kiderült, hogy még az eltűnésük napján az élettársam egy budapesti bevásárlóközpontból levelet adott fel a bátyjának. Az élettársam takarítóként sokat dolgozott külföldön, főképp Ausztriában. Sajnos az elmúlt években megromlott a kapcsolatunk, többször is előfordult, hogy az élettársam el­ment, de a gyermekünk érdekeire tekintettel mindig visszafogadtam. Má­té szereti az édesanyját is, de úgy gondolom, hogy hozzám jobban ragaszkodik. Engem csak a kisfiam érdekel, szeretném viszontlátni őt. Közös a felügyeleti jogunk, így nekem ugyanúgy jogom van vele lenni, mint az anyjának – magyarázta az apuka, aki úgy tudja, hogy már német nyelvterületen is kiadták a körözést.







Kapolcsi Norbert: Közös a felügyeleti jogunk az élettársammal, így nekem ugyanúgy jogom van Mátéval lenni, mint neki

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön közölte: „A Szombathelyi Rendőrkapitányság tartózkodási helyének megállapítása miatt keresi Kapolcsi Mátét.” Körözési eljárást indítottak az ötéves kisfiú tartózkodási helyének megállapítása érdekében. A rendőrség is megerősíti: a birtokukba jutott információk alapján a kisfiú édesanyjával külföldön tartózkodik.