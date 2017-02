Öt gyereküknek tették földi pokollá az életet a sátánista szülők

Egy házaspár sátánista rituálékon bántalmazta saját gyerekeit, a rendőrség öt borzasztó állapotban lévő kiskorút mentett ki a lakásból. A hatóságok egy santanderi sátánista otthonról kaptak bejelentést, ám az még a sokat látott rendőröket is meglepte, ami a lakásban várta őket. A 49 éves anya és amerikai állampolgár párja önkívületi állapotban táncolt a füsttel teli lakásban, amelynek falai tele voltak firkálva sátánista jelekkel és jelszavakkal. A különböző drogok hatása alatt álló felnőttek mellett azonban öt kiskorút is találtak, akik közül a legfiatalabb háromhónapos, míg a legidősebb hatéves. Mindegyikükön elhanyagoltság, alultápláltság, sőt, bántalmazás nyomaira is bukkantak, a csecsemő különböző bőrbetegségektől szenvedett, és kötőhártyagyulladása is volt.

A hírek szerint a férfi és a nő felhasználták a gyerekeket a rituáléikhoz, a lakásban pedig több tő marihuánát is találtak, amely a dél-amerikai országban illegális.

A meg nem nevezett szülőket letartóztatták, és egy San Camiló-i pszichiátriai intézetbe szállították kivizsgálásra - írja a Mirror.

A gyerekek kiszabadításáról készített rendőrségi felvétel: