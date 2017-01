Orvosa csúfította el egy életre a nő arcát

Tammie Stanley élete nem indult éppen szerencsésen, ennek azóta is issza a levét. 8 hetes volt, amikor egy lakástűzben szörnyen összeégett az egész teste. Azóta már több mint 40 műtétet végeztek el rajta, hogy valamiképpen helyreállítsák a sérült bőrét. Mivel jelenleg 41 éves, így gyakorlatilag évente egyszer kés alá kellett feküdnie – írta a The Sun.







Alig tudja leplezni sérüléseit © Mercury Press

Pontosabban azt hitte, 2014 nyarán lesz az utolsó operációja. Az arcán akarták eltüntetni a hegeket, a procedúra közben azonban, Tammie beleegyezése nélkül a sebész úgy döntött, hogy inkább a nyaki hámokat felhasználva bőrátültetést végez a fejen. Emiatt viszont később erősebben hegesedni kezdett az arca. Az oxfordi kórház bocsánatot kért a történtekért, közleményükben beismerték, a kezelést nem a megfelelő színvonalon végezték el.







Szörnyű hegei miatt már az utcára sem mer kimenni egyedül © Mercury Press

Tammie nagyon nehezen viselte a történteket:

– Sosem rejtőztem el az emberek elől, mindig is úgy éltem, hogy figyelmen kívül hagytam azokat, akik bámultak. De ezzel a műtéttel újabb sebhelyeim lettek, amelyek miatt nem szívesen teszem ki a lábam egyedül itthonról. A munkahelyemet is ott kellett hagynom miatta, de még sokszor a tükörbe is alig bírok belenézni. Depressziós és pánikbeteg lettem, évek teltek el, de még mindig nem bírtam megszokni az új arcom – nyilatkozta a hegekről, amiket el sem tud takarni.







© Mercury Press

Az ügy során Tammie-t tavaly szeptemberben peren kívüli megegyezés során kártérítette az egészségügyi intézmény.







Férje a legnagyobb támasza © Mercury Press

– Ha nincs John, a párom,ennél is rosszabul viseltem volna ezt az időszakot. Korábban abszolút bíztam az orvosokban, a történtek óta már jóval szkeptikusabb vagyok az esetleges további műtétekkel kapcsolatban. Inkább próbálok alternatív megoldásokat keresni a helyzetem kezelésére. Remélem, legalább mások tanulnak majd a történetemből – mondta el a nő.