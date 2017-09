Országa legnagyobb mellére vágyik az élő Barbie - fotók

Már most brutális méretekkel rendelkezik - de ez sem elég neki!

A Berlinben élő Paris Herms előtt egyetlen cél lebeg: ő akar lenni Németország elsőszámú “élő Barbie-ja”. A megszállott nő eddig 10 millió forintnak megfelelő összeget költött el a plasztikai sebészeknél, aminek az eredménye bizony meg is látszik a testén.

A 26 éves lány állítólag ötéves korában szeretett bele a Barbie-babákba, és noha sokáig sem önbizalma nem volt, sem divatérzéke, mára megtalálta önmagát - illetve a benne élő játékbabát. Ebben persze a szike is segítségére volt: 17 évesen kezdődött egy ajakfeltöltéssel, majd jött a mellimplantátum - három évre rá az orrát csináltatta meg, és a mellében lévő szilikonokat is kicseréltette nagyobbra - amit később egy újabb csere követett. Most mellenként két (!) kilogrammos implantátumokkal büszkélkedhet - írja a Daily Star.

Ha azonban valaki azt hiszi, Paris számára itt az út vége, az téved! A német plasztikbaba szeretné kivetetni két bordáját, hogy vékonyabb csípője legyen, nagyobb fenékre vágyik - valamint Németország legnagyobb mellére! Azt ígérte, ha legközelebb sebészhez megy, azt élőben közvetíti majd a Facebookon.