Orosz fogságban teltek az ünnepek Károlynak

Lassan három hónapja „élvezi” egy oroszországi börtön vendégszeretetét Varga Károly. A 46 éves magyar kamionosnak esélye sem volt arra, hogy az ünnepeket együtt töltse családjával, pedig felesége és két kisfia nagyon várta haza. Időközben már a moszkvai magyar nagykövet is meglátogatta, a döntő szakértői véleményre azonban legalább január közepéig várni kell.

Ahogy a Bors korábban megírta: Károly szeptember végén nekiment kamionjával egy pótkocsis rotációs kapának. A kivilágítatlan jármű nem mehetett volna az autóúton, és a rajta ülő, balesetben elhunyt orosz férfi részeg is volt. Ennek ellenére a magyar sofőrt előbb hatvan, majd két alkalommal is harminc napra előzetesbe tették. November végén úgy tűnt: elfogadják érte a két és fél millió forintos óvadékot.







Ami idén nem adatott meg Károlynak (balra): karácsony a családdal. Levente fia az ajándékok helyett az apukáját követelte – mesélte a sofőr sógora, Tamás (jobbra). A kép 2013-ban készült

Az elütött férfi özvegye azonban fellebbezett, így elutasították Károly szabadlábra helyezését, és továbbra is szörnyű körülmények között raboskodik a nyugat-oroszországi Orjolban.

Sógora, Láczó Tamás még ka­rácsony előtt látogatta meg.

– Némileg jobb körülmények közé, melegebb cellába került, az étel azonban szerinte to­vábbra is ehetetlen. A konzul után már a nagykövet is járt nála, itthon pedig a parlamentben is felszólaltak az érdekében. Úgy láttam azonban, hogy mostanra beletörődött a helyzetébe. A döntő szakértői vizsgálatra várunk, amelynek eredménye január közepére érkezhet meg. Utána határozhat a bíróság a szabadon engedéséről – tájékoztatta a Borsot Ta­más, megemlítve: a család nagyon nehezen élte meg az ünnepeket.

– Nélküle nem volt az igazi. Mindenkit megviselt a hiánya, főleg a feleségét és a két gyermekét. Levente, a keresztfiam sok ajándékot kapott, de ő azt mondta: „ne­kem nem ajándék, hanem az apukám kell”.