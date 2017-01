Örökbe akarta fogadni fiatal szeretőjét a szexmániás tanárnő

Közel két évig folytatott szexuális viszonyt 13 éves tanítványával a 32 éves tanárnő – és ha ez nem lenne elég, még a fiú örökbefogadását is megkísérelte, számolt be az esetről a The Sun.

2017.01.06. 19:00 Bors





