Örök börtön vár az üzletasszonyt élve elásó gyilkosra

Ha bebizonyosodik, hogy egy sokmilliós adósság elkerülése érdekében ölt Sz. Attila, életfogytig tartó börtön vár a férfira. Áldozatát és családját jól ismerik a legmagasabb üzleti körökben.

Az üzleti életben jól ismert vállalkozó egykori felesége az újhartyáni gyilkosság áldozata. Az exférj az egyik legnagyobb hazai üzletlánc vezetőségi tagjai között tűnt fel, de jelentős hotelberuházás is kapcsolható hozzá. Gyakorta lát­ható volt áruházmegnyitókon, képviselő-testületi gyűléseken jelent meg lehetséges beruházóként, a gazdasági élet ismert neveivel említik egy lapon. De nemcsak ő, hanem az asszony lánya is a vállalkozói szférában tevékenykedik. Az áldozat és volt férje neve feltűnik a NAV adósok listáján is. Pedig volt olyan esztendő, amikor a cégük majdnem egymilliárdos, a következő évben közel félmilliárdos nettó árbevételt ért el, mégis veszteségesek voltak, így hamarosan felszámolási eljárás indult a cég ellen.







A solymári Sz. Attila valószínűleg jól ismerhette áldozatát. A 24.hu információi szerint 10-12 millió forinttal tartozhatott az asszonynak, ezért döntött úgy, hogy megöli. Mint arról a Bors beszámolt: a gyanú szerint Sz. Attila elcsalta az Újhartyán és Újlengyel közötti erdőbe, súlyosan bántalmazta, többször megszúrta, majd élve elásta a nőt.







A Budapest Környéki Törvényszék korábban közölte: a férfit előre kitervelten, különös ke­gyetlenséggel elkövetett ember­ölés bűntettével gyanúsítja a rendőrség. A Bors által megkérdezett jogász szerint azonban a minősítő körülmények gyarapodhatnak.

– Ha a nyomozás igazolni tudja, hogy a gyilkost valóban egy adósságtól való megszabadulás motiválta, akkor a különös kegyetlenséghez és az előre kiterveltséghez csatlakozik az aljas indok minősítés is. A bírói gyakorlat pedig azt mutatja, hogy három minősítő körülmény esetén életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat az elkövető – magyarázta dr. Kamarás Péter ügyvéd.