Óriási szerencséje volt az út szélén szülő nőnek

A 25 éves, várandós Sian Berry éppen a kórházba tartott a szokásos szülés előtti rutinellenőrzésre, amikor az autóban beindultak a fájásai. A kétségbeesett nő az egyre gyakrabban érkező összehúzódásai révén azonnal felismerte: nincs sok ideje, a szülés beindult. A hatalmas dugó miatt azonban esélye sem volt továbbhaladni, hogy időben odaérjen a kórházba.

Berryék autójukkal félreálltak a Headington felé vezető úton, hívták a mentőket, de szerencséjére egy másik autóban is észrevették a szülést.







Sian Berry és Mia © SWNS

– Kiszállt az autójából, levette a dzsekijét, majd azt mondta: minden rendben lesz, orvos vagyok – mesélte az édesanya, akinek hatalmas szerencséjére az endokrinológus dr. Ioannis Spiliotis állt le mellette. – Felmutatta anyukámnak az igazolványát, és segédkezni kezdett – mesélte később a kismama.

– Amikor megálltam, és átpillantottam a mellettem álló járműbe, láttam szegény hölgyet az anyósülésen. A baba feje pedig már kint volt – mesélte az orvos, akinek köszönhetően 20 perccel később az egészséges kis Mia Gilbert már világra is jött.

– Hiába kellett volna azonnal kórházba szállítani, arra már nem maradt idő. A legjobb, amit tehettünk, hogy ott az úton, a dugó közepén segítjük világra a picit – mesélte Spiliotis, akinek a néhány perc múlva kiérkező mentők, akik már csak törülközőt és kesztyűt adtak az orvosnak.







Sian Berry és kislánya Mia Gilbert az orvos Ioannis Spiliotisszal, Doga Taslival (aki szintén segített) valamint Sian édesanyja, Christine © SWNS

A boldog család azóta már haza is térhetett a kórházból, megmentőjükkel azonban azóta is tartják a kapcsolatot, ahogy azzal a járókelővel, Doga Taslival is, aki fogta Berry kezét a szülés közben – írta a Mirror.