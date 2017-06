Öngyilkos akart lenni a körúti robbantó

A Best magazin értesülése szerint P. László a cellájában akart végezni magával, ezért átkerült egy elmegyógyító intézetbe. Akár meg is úszhatja a büntetést a lap szerint.

A férfi állítólag még márciusban vesztette el önuralmát cellájában, ezért kellett elmeállapotát vizsgálni. Több vizsgálatot is elvégeztek rajta, most azonban már újra egyszemélyes cellájában várja az ügy folytatását. Szakértők először nem találtak a büntethetőséget kizáró okot nála, szerint nincs tudatában tette súlyával, azzal azonban igen, hogy akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.suicidprevencio.hu oldalt!