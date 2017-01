Olyanokat lát gyermeke levelezésében, hogy CU46 vagy IWSN? Kezdjen aggódni!

Az északír rendőrség egyik körzeti Facebook-oldalán pár napja tettek közzé egy elég bő listát aránylag friss netes-chates rövidítésekről. Többek közt olyan karaktersoroknál kell a szülőknek aggódnia, mint a CU46, az LH6, a TDTM - de ha egy indokolatlan nyolcasba vagy kilencesbe botlunk bele, az sem jelent túl sok jót. Persze hozzá kell tenni, hogy ha ezeket a rövidítéseket már a rendőrség is ismeri, akkor könnyedén elképzelhető, hogy már ezek is elavultak...

Mi mit jelent?

Kiválogattunk pár „fontosabb” rövidítést:

CU46 (see you for sex) Találkozzunk egy menetre!

LH/ (let’s have sex) Szexeljünk!

IWSN (I want sex now) Szexelni akarok

TDMT (Talk dirty to me) Mondj mocskos dolgokat!

8 Orális szex

9 (vagy CD9, Code9) Szülő a közelben

IPN (I’m posting naked) Meztelenül írok/posztolok

NIFOC (naked in front of computer) Meztelenül ülök a gép előtt

RUH (Are you horny?) Kívánós vagy?