Olasz teherhajón karácsonyozott a rákos zenész

Úgy két esztendeje alapjaiban megváltozott egy 24 éves budapesti srác élete. Berezvai Marcell 2014-ben fájdalmakra panaszkodott a vállában, a probléma kiváltó okára azonban csak egy év elteltével derült fény. Kiderült: egy rosszindulatú, szarkó­más daganat van a vállában, ami a tüdejére is átterjedt. Három műtét és húsz kemoterápiás kezelés várt rá. Úgy tűnt, hogy sikerül legyőznie a gyilkos kórt, de a betegsége kiújult.







Ő a Kalef együttes énekes-gitárosa, de most nem koncertezik

– Sajnos megint fájdalmaim lettek. Egy nagyon összetett betegségről van szó. Itthon már nem tudják kezelni, így a családommal külföldi lehetőségek után néztünk. Találtunk egy speciális kínai kórházat és egy izraeli lehetőséget is kaptunk. Vé­gül az utóbbi mellett döntöt­tünk – részletezte a Borsnak Marcell. Az utazás komoly problémákat jelentett, ugyanis a tüdeje miatt nem repülhetett. Ezért az olaszországi Salerno kikötőjéből egy teherhajón utaz­tak nyolc napon át Tel-Avivba. Felesége, Ariadni is elkísérte. December huszadikán indultak útnak, így a karácsonyt is a tengeren töltötték.







A betegség hírére nem tört össze, elvette Ariadnit

Marcellt mostanra megvizsgálták, hamarosan a kezelését is megkezdik az orvosok, ami több millió forintba kerül. Szerencsére sokan összefogtak érte. A történetét egy amerikai adományozóoldalra is feltették, így számos külföldit is megmozgatott. Rövid idő alatt rengetegen segítettek.







Útban kedvesével Tel-Aviv és a remélt gyógyulás felé

– Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, nagyon pozitív vagyok. Amikor anno megtudtam a rossz hírt, nem törtem össze. Azzal kezdtem, hogy feleségül vettem a barátnőmet. Már hat éve vagyunk együtt. Sok időt fordítottam a zenélésre is, van egy zenekarom, a Kalef, amelynek az énekese és a gitárosa is vagyok egyben. A betegségem miatt viszont most nem koncertezünk, csak a gyógyulásomra koncentrálok – mondta még az indulása előtt.