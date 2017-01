Ők a legszexibb rendőrnők, tűzoltók, katonák - fotók

Nem mindennapi Instagram-oldal gyűjti növekvő rajongótáborát: a Women in uniform ugyanis - mint azt neve is mutatja - egyenruhás hölgyeket mutat be igen szép számban. Persze ne gondoljuk, hogy afféle beöltözős fotókról van szó: a képen szereplő csinos nők egytől egyig igen kemény - sokak által férfiasnak mondott - szakmát választottak maguknak. Tűzoltók, rendőrök, katonák.

Az oldal készítői egyértelműen kiállnak amellett: egy nő még olyan környezetben is megőrizheti nőiségét, ahol a maszkulin viselkedés az elvárt.

Az egyik oldalkedvenc Gunn Narten norvég tűzoltónő, aki 19 évesen határozta el, hogy erre a pályára lép - és a mai napig megdöbben mindenki, akinek beszámol róla, mivel keresi a kenyerét. „Mindig is szerettem az aktivitást, és egy csapat tagja akartam lenni. Amikor rájöttem, hogy ebben a hivatásban mind benne van, amire vágyom, a fizikai munka, a kihívás és tenni valami jót másokért, már könnyű volt meghoznom a döntésemet” - nyilatkozta a New York Postnak. Egyébként Narten saját Insta-oldala is igen népszerű.

A fotókat elnézve jusson eszünkbe: az itt látható szépségek nem modellek: egytől egyig hősök!