Ocsmány módon gyalázta meg fogyatékos feleségét Lajos

Az éveken át tartó testi és lelki terror után gyalázatos módon végzett a feleségével egy Hajdú-Bihar megyei férfi. S. Lajos ugyan saját életét is megpróbálta eldobni, ám ő megmenekült a halál torkából.

Előre kitervelten, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják P. Lajost, a férfi akár életfogytiglani börtönt is kaphat szörnyű cselekedetéért. A vádiratból borzalmas részletek derülnek ki a tavaly január 22-én elkövetett gyilkosságról.

A vádirat szerint P. Lajos és a felesége 1984-ben házasodtak össze, két gyermekük született. A férfi nehezen tolerálta felesége enyhe szellemi fogyatékosságát, hamar megjelent a családban az agresszió. A férfi kezdetben csak a nőt bántalmazta, később azonban óvodás korú kisfiát is. A két gyermek el is költözött, a nagyszülők és a nagynéni nevelte őket. P. Lajos agresszív viselkedése eldurvult és gyakoribbá vált.

2015-ben a férj többször is súlyosan bántalmazta az asszonyt, egyszer például szó nélkül szúrta hason egy konyhakéssel. Lánya orvoshoz vitte és a feljelentést is megtették, a rendőrség ideiglenesen, majd a bíróság 30 napra távoltartó végzést rendelt el a férjjel szemben. A vádlottat felbőszítette a helyzet, főleg, amikor lánya közreműködéséről és a válási szándékról értesült.

Belátta, hogy vége szakad a testi-lelki terrorizálásnak, kiborult azon is, hogy válás esetén neki csak minimális tulajdon jutna és ez ismerősök előtt folyamatosan hangoztatta is. A vád szerint azt is mondta, hogy ha nem elképzelései szerint alakulnak a dolgok, akkor megöli a feleségét, felgyújtja a házat, ő pedig öngyilkos lesz.

2016. január 22-én P. Lajos ruhaneműket és műszereket akart elhozni, amikor meglátta, hogy az asszony a kapuban áll. A nő éppen egyedül volt otthon. Az asszony a ruhákat össze is készítette, a műszereket azonban nem találta, így behívta a férjét. P. Lajos számon kérte rajta a szerinte hiányzó szerszámokat, megütötte, majd a kazánházból egy baltát hozott be és két alkalommal nagy erővel fejen vágta feleségét. Az asszony azonnal meghalt. A férfi ekkor a lakásban talált hivatalos iratokkal befedte a testét, és meggyújtotta, majd a fáskamrában megpróbálta felakasztani magát.

Miután ez nem sikerült, a műhelyben kezeire vezetéket tekert és azok végét a konnektorba dugta. Áramütést szenvedett, de nem halt meg. Nem sokkal később a lányuk, majd a szomszéd is próbált bejutni a házba, sikertelenül. A rendőrök után végül a tűzoltók segítségével tudtak bemenni. Az oltást követően találtak rá az asszony megégett testére és az áramütött férjre, akit kórházba szállítottak. Az ügyészség szerint a vádlott a mintegy másfél hónapos fontolgatást követően, előre kitervelten követte el bűncselekményét.

A férfi jövő kedden áll bíróság elé a Debreceni Törvényszéken.