Obamát francia elnöknek? Oui!

Franciaországban áprilisban választanak köztársasági elnököt, azonban nem mindenki elégedett a felhozatallal, vagyis a jelöltekkel. Sőt, olyanok is vannak, akiknek egy új név jutott eszébe: Obama17 néven elindítottak egy aláírásgyűjtést, amelyben 1 millió aláírást szeretnének összeszedni, hogy a volt amerikai elnököt kérjék fel erre. A cél elérését poszterekkel is segítik, 500 posztert ragasztottak ki Párizs-szerte.

A szlogen persze nem is lehetne más minta „Oui on peut”, vagyis „Yes we can”, ami a volt amerikai elnök jelszava volt amerikai kampányában.









Az internetes oldalon, ahol az aláírásokat gyűjtik, egyebek mellett azzal érvelnek, hogy Obamának már lejárt a második ciklusa is az Egyesült Államokban, szóval „miért nem béreljük fel Franciaország elnökének?”

Mondjuk, nem lenne gond, ha Barack Obama tudna franciául, és felvenné az állampolgárságot.

Az NPR-nak a petíció elindítói azt mondták, csak vicceltek, de ezzel akarták kifejezni, mennyire elegük van a Franciaország jelenlegi politikusaiból – idézte a Daily Mail.