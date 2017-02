Nyoma veszett Petőfi szerelmének

Petőfi Sándor saját kezével temette el egykori szerelmét. A temetőt később azonban bezáratták, és helyén ma már piac működik. De hova tűnt Csapó Etelke koporsója?

Petőfi Sándor saját kezével temette el egykori szerelmét. A temetőt később azonban bezáratták, és helyén ma már piac működik. De hova tűnt Csapó Etelke koporsója?

1790-ben nyílt az akkori állítások szerint Pest legnagyobb és legszebb temetője, a Váci út–Taksony utca–Lehel út háromszögében. A temetőt vallástól függetlenül bárki igénybe vehette. Az elhunyt katonák egy része is itt kapott helyet. A pesti központi temetőben helyezték örök nyugalomra Toldy Ferencet, a Kisfaludy Társaság korábbi elnökét és Petőfi Sándor fiatalkori szerelmét, Csapó Etelkét is.

Csapó Etelke Vahott Imre unokahúga volt. Etelke azonban nem rajta keresztül, hanem nővére férje, Vachott Sándor által ismerte meg az akkor 22 éves Petőfit. A Vachott család 1844-ben tartott karácsonyi ünnepségére elhívta az ifjú költőt is, mint a család egyik jó barátját. Etelke mindössze 15 éves volt ekkor, de a kor egyiküknek sem jelentett akadályt. A lány több szerelmes verstöredéket is kapott Petőfitől az ünnep alatt, és Etelke is szívesen viszonozta azokat saját versrészleteivel.







Petôfi Sándor Etelke elvesztését a költészettel próbálta meg feldolgozni. Még abban az évben 34 verse jelent meg Cipruslombok Etelke sírjáról című ciklusában

Ám a sors közbeszólt, és ismeretségük mindössze 12 napig tarthatott. Megismerkedésük estéjén ugyanis senki nem figyelt arra, hogy a lány gyötrő fejfájásra panaszkodott, ami szélütésként végzett vele január 7-én. Petőfi aznap délután a saját kezével helyezte szerelme koporsóját az előre megásott lyukba. Állítása szerint ekkor eszmélt rá, hogy mennyire szerette őt. A temetést követően napokon belül beköltözött Etelke szobájába a Vachott család pesti lakásába. Etelke elvesztését a költészettel próbálta meg feldolgozni. Még abban az évben 34 verse jelent meg Cipruslombok Etelke sírjáról című ciklusában. Nagyjából egy évig élt a családdal.









Eközben a temetőnek 1849-ben ideiglenesen fel kellett hagynia a temetkezéssel helyhiány miatt, azonban nyitva maradt azok számára, akik elhunyt szeretteiket látogatták volna meg. 1910-ben építkezésre hivatkozva a temető végleges bezárása mellett döntöttek. A sírok egy részét sikerült megmenteniük, és az ak­kor újnak számító Kerepesi temetőbe áthelyezniük. Az ott maradt sírboltokat feltöltették, és a ma­rad­ványokat egy tömegsírba he­lyezték. Ám azt, hogy Csapó Etelke hol van, senki sem tudja.