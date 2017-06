Nyári Mikulás járt Tatabányán

Csak dörzsölte a szemeit egy tatabányai asszony: nyári Mikulást lá­tott, amikor a buszra várt az egyik szupermarket melletti megállóban. Ar­ra lett figyelmes, amint egy idős férfi a boltból kijövet kitárja a szatyrát, s a benne lévő termékeket egyszerűen kipakolja a buszmegálló padjára. Az érdekes akció ráadásul tíz perc elteltével megismétlődött: akkor a szemközti padra tette ki ajándé­kait az ismeretlen. Aztán dolga vé­geztével gyalogosan elindult a belváros felé.







© Pintér Péter

„Hirtelen nem is tudtam mire vél­ni a látottakat. Először azt hit­tem, hogy véletlenül hagyta ott az édességeket és üdítőket, aztán majd visszajön értük. Amikor megláttam, hogy ismét jön ki a boltból, megörültem, mert senki nem nyúlt a cuccaihoz. Csak a második kör után gyűjtöt­ték be őket a várakozók, aztán felszálltak a járatra” – számolt be Rita a Facebookon.







Az általa vásárolt finomságok, amiket otthagyott a padon az idős férfi © Facebook

A szívmelengető történet kapcsán persze beindult a találgatás. Legtöbben úgy vélik, hogy rászorulókon próbált segíteni az idős úr, mások viszont zavartnak titulálták. A szemtanú azt mondja: lehetséges, de semmi szokatlan nem látszott a férfin.