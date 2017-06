Nőnek született, férfiként esett teherbe

Mesterséges megtermékenyítésnek köszönheti terhességét a nőből férfivá operált 34 éves Trystan Reese. Párjával, Biff Chaplow-val régóta vágytak gyermekre. Bár két éve örökbe fogadtak egy fiú-lány testvérpárt, ők saját utódról álmodtak. Tavaly mesterséges beültetést végeztek el a transznemű Trystanon, akinek az átalakító műtét során épen hagyták a méhét. A beavatkozás ugyan sikeres volt, a férfi hathetes terhesen elvetélt. Az orvosok azt tanácsolták, várjanak egy évet, de ők türelmetlenek voltak, és néhány hónappal később újabb próbát tettek. Ezúttal sikerrel jártak, de óvatosságból csak most jelentették be az örömhírt: Trystan gyermeket vár. Már azt is tudják, hogy születendő babájuk fiú lesz, nyár végére várják az érkezését.







Trystan korábbi vetélése miatt nem akarták túl hamar bejelenteni a gólyahírt

Trystan, bár fellegekben jár a boldogságtól, az utcán olyan ruhákat hord, amelyek elrejtik domborodó hasát, pedig nemváltóként már megszokhatta a csodálkozó tekinteteket.

– Érzem, ahogy fürkészik az arcomat, a nőiségem maradványai után kutatva – nyilatkozta a boldog „kispapa” a Daily Mailnek. – Látom, ahogy hunyorogva próbálnak elképzelni borosta nélkül, fejben visszaállítva a női arcomat.

Bár az oregoni pár esete számtalan kérdést felvet, azt biztosan állíthatjuk: meglehetősen nehéz dolga lesz a három gyermeküknek, amikor a szüleikről faggatják őket.