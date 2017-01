Nincsenek meg, akik rommá verték Rolandot

Furcsa mód nem talált felelőst Roland brutális megverése ügyében az Ajkai Rendőrkapitányság, amely súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást. Augusztus vége óta nem bírták meglelni a tetteseket, így felfüggesztették a nyomozást, ez pedig nyilván felháborította a férfit.

A Bors tavaly nyár végén már megírta: Roland a családjával kikapcsolódni indult Veszprém megyében a halimbai bálba, de egy súlyos túlkapás miatt kórházban kötött ki. A férfi éppen a dolgát végezte az alagsori vécében, amikor is két biztonsági őr az ajtón keresztül rárontott, és minden ok nélkül ütlegelni kezdte. Mint elmesélte nekünk, sorra kapta az ütéseket, amiktől elájult. A szemgödörcsontja is elmozdult, és a fogsora is károsodott. Kiderült: az őrök összetéveszthették valakivel. Róluk egyébként az a hír járta, hogy büntetett előéletűek, és ketrecharcos videókkal hergelték magukat.







Roland csak jól akarta érezni magát a bálban – kórházban kötött ki

– Miután megkaptam az értesítést a rendőrségtől, azonnal panasszal éltem. Nem értem, hogy miért nincs felelős. A kamerafelvételeken egyértelműen látszik, ahogy a két tettes bemegy, majd kijön az épületből. Még a biztonsági cég vezetője is eljött hozzánk, és bocsánatot kért. Erre tanúk is vannak. Elképzelhető, hogy összebeszéltek, hiszen nagy eséllyel börtönviselt emberekről van szó. Az biztos, hogy mindezt nem fogom annyiban hagyni – jelentette ki Roland, akinek a rendőr ismerősei sem értik a kollégáikat.

Kerestük a biztonsági céget az üggyel kapcsolatban, de nem reagált a megkeresésünkre. Úgy tudjuk, hogy a két őr még mindig az alkalmazásukban áll.