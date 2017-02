Nincs pad? Kispesten trükkel oldják meg a buszra várakozást

A magyar ember kreativitásának semmi sem szabhat határt: egy idős nő Budapesten, a 151-es busz Hunyadi téri megállójában várta a buszt. Padot nem szereltek a megállóba, így a közeli telefonfülkében húzta meg magát, míg begördült a járat.







A megállót egy tábla jelzi a járdán. Pad, esőbeálló sehol sincs © Bánkúti Sándor

A leleményes nyugdíjast egy buszról fotózták le, a róla készült képet vegyes érzésekkel fogadta az internet közönsége. Bármit is gondoltak azonban róla, az hamar kiderült, hogy követői is vannak már. Egy fiatal lány még azt is köz­zétette, miként használható a fülke egy hajnalig tartó bulizás után. Ottjártunkkor többen várakoztak a megállóban. Egy középiskolással és több készséges nyugdíjassal is sikerült beszélnünk a tér és a környék buszmegállóinak égető kérdésével kapcsolatban.







A leleményes nyugdíjast a buszról fotózták le. Azóta számos követője akadt

– A 151-es busz nagyjából tízpercenként jár, a délutáni órákban sokan szoktak itt várakozni. Délelőtt ebben a buszmegállóban inkább csak leszállnak az embe­rek, de a túloldalon és a környéken számos megálló van, ahol nincs pad. A legkritikusabb pont egyértelműen a kispesti piacnál van, ahol ugyancsak nincs lehetőségük leülni az utasoknak. Délelőtt rengeteg idős ember szokott ott várakozni a vásárolt cuccokkal megpakolt szatyrokkal – mondta la­punknak a piacról a Hunyadi téri megállóba érkezve Kovács Tiborné, aki elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben megpihen majd a fülkében.

Lapunk megkereste a BKK-t, hogy miért nincs legalább egy pad a megállóban, de lapzártánkig nem kaptunk választ.