Nincs megállás: tizenkilenc gyerekük van, és már várják a huszadikat

Egy tíz hálószobás házban él az angliai Morecambe városában a szigetország valószínűleg legnépesebb családja, ám mindössze egyetlen fürdőszobán osztoznak. Sue és Noel Radford összesen tizenkilenc gyermekkel ajándékozták meg egymást, és a 42 éves édesanya szeptemberre várja a huszadik babát – számol be a The Sun. A legfiatalabb gyermekük, a kis Hailie egy éve született, a legidősebb, Chris, már 28 éves.









Sue és Noel együtt nőttek fel, a nő 14 éves korában esett először teherbe. Azóta sem volt megállás, Sue még azután is áldott állapotba tudott kerülni, hogy férje a kilencedik gyermekre várva elköttette magát. – Azt hiszem, a huszadik kicsi tényleg az utolsó lesz. Már én is érzem a fáradságot, az utóbbi két terhesség rendesen kimerített és az én koromban már kockázatos lenne újabb terhességet vállalni– mondta az édesanya.

– Anya mindig mondja, fejezd be, amit elkezdtél, hát egy fiúval indítottunk, azzal is fejezzük be – viccelődött az apuka.

