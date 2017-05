Nevelőanyja majdnem halálra éheztette, hogy több pénzt kapjon utána

Nevelőanyja nem adott enni annak a 11 éves orosz kisfiúnak, akit az utolsó pillanatban emeltek ki a családjából - írja a The Siberian Times. A gyermek, ha kapott is ételt, utána tablettákat vetettek be vele, hogy mindent kihányjon. A mostani kórházban kerülésekor a magassága egy 5-6 éves gyermekének felelt meg, vagyis 104 centiméter volt, de a súlya épphogy csak elérte a 12 kg-ot, ami egy 2 éves gyerek normál testsúlyával egyezik meg.









A fiút vélhetően évekig éheztették, mint kiderült azért, a magasabb szociális ellátási összeget tudjanak után felvenni, illetve adományokat is kapjanak. A nevelőszülők ugyanis rejtélyes betegségre hivatkozva kértek és igényeltek pénzt a gyerek után. A meg nem nevezett nevelőanyja jelenlétében a gyermek félénk volt és nem is evett. Három éves korában került a családhoz, akkor normális volt a súlya és a magassága is, és mivel a gyereket nem adták iskolába, így nem találkozott tanárokkal, akik jelezni tudták volna a gyermekvédők felé, hogy baj van. Az otthoni taníttatását pedig állapota miatt engedélyezték a szülőknek.









Valery Kondourovot több orvos is vizsgálta, de jó ideig nem jöttek rá mi a baja, a viselkedése viszont egy idő után gyanút ébresztett a szakemberekben. Így egy pszichológust kértek fel, hogy vizsgálja meg a kiskamaszt. Svetlana Suleimanova amikor találkozott a gyerekkel, szinte rögtön szembesült azzal, hogy amint a nevelőanya kiment a szobából, a gyerek mindent megeszik, de amikor jelen vant, sosem éhes. Miután már bizalmat érzett a nő iránt, Kondourov bevallotta neki, hogy arra kényszerítették, mindig mondja azt: nincs étvágya, nem éhes. “Meg is büntették, ha nem engedelmeskedett. Adtak neki tablettákat is, ami után mindig hányt” - tette hozzá Suleimanova.







A pszichológus, aki végül rájött, mi baja a kisfiúnak

A kisfiú mióta folyamatosan kórházban van rendesen gyarapszik. A pszichológus azt is elmondta a lapnak, hogy a gyermek többször hívja fel telefonon és többek közt azt is mindig mondja neki, hogy családban szeretne élni. “Nem árulhatom el ezt a gyereket most” - mondta a pszichológus, aki 8 gyermeket nevel, de ebből csak 5 a sajátja és feltett szándéka, hogy örökbe fogadja a kisfiút. A nevelőszülők - akik a határ mentén élnek - ellen kezdeményezték a vizsgálatot. A család a hír hallatán elment a bejelentett lakcímékről, de a hatóságok nem aggódnak, mert tudják, hol keressék őket.