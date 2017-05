Nemi erőszakért ül a manchesteri merénylő barátja

Az apját és a testvérét is őrizetbe vették a manchesteri robbantónak, a barátjáról pedig kiderült, hogy nemi erőszakot követett el.

Továbbra is pánikban van Nagy-Britannia a hétfői, 22 áldozatot követelő manchesteri terrortámadás után. Egy iskolához tegnap tűzszerészeket vezényeltek, és több utcát is lezártak a környéken egy gyanús csomag miatt, de bombát nem találtak. Az egyik hollywoodi filmstúdió lemondta a Wonder Woman című film londoni premierjét a terrorveszély miatt. A brit hatóságok szerint továbbra is nagy az esélye egy újabb támadásnak.







A merénylőről nyilvánosságra hoztak egy biztonságikamera-felvételt © MTI

Pintér Sándor belügyminiszter bejelentette, hogy Magyarországon nem emelik a terrorkészültségi szintet, de kiemelten kezelik a nyári budapesti vizes világbajnokság, a Forma–1-es futam és a Sziget Fesztivál rendőri biztosítását. Mivel Manchesterben kifejezetten szórakozó fiatalok voltak a célpontok, a Szigetre különösen oda fognak figyelni, ahová egyébként rengeteg külföldi, így britek is ellátogatnak majd.







A brit uralkodó, II. Erzsébet tegnap felkereste a merénylet tini túlélőit a manchesteri királyi gyermekkórházban © AFP

Eközben újabb sokkoló hírek láttak napvilágot a 22 éves öngyilkos merénylő, Salman Abedi környezetéből. A rendőrség letartóztatta Abedi fiútestvérét és apját is, mert utóbbi a líbiai hatóságok szerint iszlám radikális nézeteket vall. Az apa azonban azt nyilatkozta, hogy nem tudott a fia terveiről, és elítélte a robbantást. Az is kiderült, hogy Abedi gyerekkori barátja, Bilal Ahmed még 2013-ban kilenc év börtönt kapott azért, mert két társával megerőszakolt egy 16 éves lányt.