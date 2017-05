Nem vicc: nevetéstől tört el a nő nyaka

Egyik reggel Monique Jeffrey épp az ágyában heverészett és a leveleit ellenőrizte. Ekkor hirtelen tüsszentenie kellett, ami olyan erővel tört rá, hogy emiatt konkrétan két csigolya is eltört a nyakában. A 2011-es esetet akkor az ausztrál nő bizarr balesetnek titulálta, bár a múlt hónapi események után valószínűleg ő is átértékeli a dolgokat.







© gofundme.com

Történt ugyanis, hogy Monique a kollégáival épp a korábbi nyaktörésével kezdett el viccelődni, amikor a röhögéstől újra eltörött két csigolyája. – Küldtem egy üzenetet a férjemnek, hogy segítsen. Visszahívott, de csak kihangosítva tudtam neki felelni, mivel képtelen voltam a fülemhez emelni a telefont – mesélte el a nő a news.com.au-nak.

A 2011-es baleset után Monique-nak 14 héten át kellett viselnie egy olyan nyakmerevítőt, amely elősegítette a gyógyulását. Aztán minden ment a régi kerékvágás szerint, egészen három héttel ezelőttig, amikor ismét bekövetkezett a tragédia. Vagy ha abból indulunk ki, hogy nevetés közben érte a szörnyűség, akkor inkább tragikomédia.







© gofundme.com

Bár a fájdalom az újabb nyaktörésnél kisebb mértékű volt, az orvosoknak így is be kellett avatkozniuk. A nő egy olyasmi fémszerkezetet kapott a fejére, mint amilyen az egykori magyar miniszterelnök, Horn Gyula is viselt egy ideig, miután 1994-ben autóbalesetet szenvedett.

Az úgynevezett nyakkorona meggátolja, hogy a páciens mozgatni tudja a fejét. „Két gyerekem van, de ez a szerkezet rosszabb, mint a gyerekszülés. Le tudok ugyan feküdni, de aludni csak félig ülve bírok, a fejemet rudak és csavarok tartják” – panaszolta.







© gofundme.com

A nyakkoronát 6 hétig kell hordania, amely után több hónapnyi rehabilitáció is vár rá, hogy megerősödjenek a nyakizmai. A nő viszont nem nyugodhat meg, ugyanis annak a kockázata igen magas, hogy újra megtörténik vele ez a szörnyűség. Ha Monique állapota nem javulna, akkor az orvosok azt javasolták neki, hogy műtét során cseréljék ki a sérülékeny csigolyákat.

Mivel a nő családja anyagilag némileg megzuhant az orvosi kezelések miatt, Monique nővére létrehozott egy adakozóoldalt, ahol bárki segíthet. A tervezett 8 ezer dollárt már össze is gyűjtötték nekik.