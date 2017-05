Nem semmi, milyen sisakokat készít Tamás!

Az ország egyik leg­nevesebb airbrush művészeként tartják számon Mike Tamást. A budapesti férfi egy különleges technikával dolgozik, amely során egy szórópisztoly és egy kompresszor segítségével dekorálja ki a műveit.







A Csillagok háborújának két szereplője. Rohamosztagosok és egy sárga-zöld színre festett Yoda

– Az egész módszer természetesen a rajzolásra épül. Az airbrushnak nevezett szórásos technikával még a nyolcvanas években ismerkedtem meg, és mondhatni: valósággal beleszerettem. Ma már ezt egyébként iskolai szinten nem is oktatják – mesélte lelkesen Tamás a Borsnak, aki számára gyakorlatilag mindegy, hogy milyen felületre kell festenie. – Gyakran kapok felkérést, hogy pingáljam ki egy-egy pláza, étterem, kocsma vagy szórakozóhely falát. Emellett természetesen motorháztetőket és bukósisakokat is dekorálok – mondta lelkesen.









Az általa megtervezett sisakokat a magyar motorsport számos híressége viseli. Közéjük tartozik többek között Michelisz Norbert autóversenyző és Kiss Norbert kamionversenyző is. A sorból a Dakar-ralin többször is megforduló Szalay Balázs–Bunkoczi László kettős sem maradhat ki, akikkel a művész tíz éve működik együtt.







Michelisz Norbert autóversenyző és sisakjának megálmodója, Mike Tamás

– A sisakokat azért kedvelem, mert igazi kihívást jelentenek. Az igények persze mindig elté­rőek, ráadásul a szponzorok feliratait is figyelembe kell venni. Azok a kedvenceim, amelyekből nem jön egy másik ugyanolyan szembe az utcán – újságolta.









Tamás ezen felül még festményeket is készít, amelyek az évek során több hazai és nemzetközi kiállításon is megfordultak. A művész ráadásul tavaly az olaszországi Festékszóró Fesztivál fődíját is bezsebelte.