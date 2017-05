Nem áll távol a politika az Orbánnal szelfiző lánytól

Egy hódmezővásárhelyi lány egy nap alatt vált híressé, mégpedig azért, mert elkapta egy szelfire Orbán Viktort és Lázár Jánost. A diáklány, aki mellesleg politológiát hallgat a szegedi egyetemen nagyon megtisztelőnek érezte, hogy az ország első embereivel készíthetett közös fotót. A képről állítja, hogy nem megrendezett, sőt éppen a reggeli kávéjét itta az egyik helyen, amikor meglátta Orbán Viktort és Lázár Jánost. Hogy a lány hogyan került a biztonsági emberek gyűrűjén belülre, nem tudni, mindenesetre odaszaladt és elkészült a híres fotó, ami azóta bejárta az egész magyar sajtót.

A 26 éves lány számára nem ismeretlen terep a politika, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karján diplomázik, szakdolgozata a HírTV politikai átalakulását vette górcső alá, 2016 szeptemberében pedig Strasborugban is járt, ahol szintén készült róla egy fotó az Európai parlament előtt. Ennek fényében akár az is elképzelhető, hogy a miniszterelnökkel készült kép nem a véletlen műve, bár a strasbourgi fotó betudható a tanulmányainak is.

A miniszterelnök közben videót osztott meg a hódmezővásárhelyi jelentről, így van lehetőség megítélni, mennyire volt spontán a történet: