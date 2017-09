Négyévesen suliba jár György herceg

Mindennap lencsét eszik, kezet fog az összes osztálytársával, és balettra jár a kis herceg, de legalább házi feladatot nem kell írnia.

Ahogy több millió kisgyereknek, szeptember elsejével a kis György hercegnek is becsöngettek, hiába a trón várományosa, az iskolapadba neki is be kellett ülnie. Persze Vilmos és Katalin elsőszülöttje egészen másfajta padokat koptat, mintegy az átlagos diák.

A négyéves György a Thomas Felkészítő Iskolába jár Battersea városában, az uniformis persze kötelező. A nebulóknak egy divattervező álmodta meg a formaruhát. Az uniformis sötétkék rövidnadrágból, piros pólóból és zokniból, egyenkabátból, trikóból, hátizsákból, cipőből, ka­lapból és sálból áll – összesen 190 ezer forint értékben. De nem csak az uniformis drága: az éves tandíj kétmillió forint, amiben sem a sulibusz, sem a délutáni napközi nincs benne. Ha szépen felöltözött, minden napját kézfogással kezdi és azzal is fejezi be: a tanárokkal és a diákokkal is. Fontos, hogy eközben a szemkontaktust is tartsa.







Ilyen volt, amikor Diana vitte iskolába Vilmost és Harryt © Northfoto

A kis György, ha szülei nem mennek érte időben, járhat a napközibe, ahol nem a szokásos papírcsákó-hajtogatást tanulhatja meg, hanem vitaklubokba, olasztanfolyamra, filozófiára, zeneszerzésre, golfozásra vagy kerámiázásra is járhat. A balett természetesen élő zongoraszó kíséretében hétéves korig kötelező minden kisfiú és kislány számára az intézetben – állítólag szép tartást ad, amire ezeknek az előkelő gyerekeknek nagy szüksége van. Viszont ha végzett a különórákkal, egészen negyedikig nem lesz gondja Györgynek a házi feladattal, az ugyanis nincs ebben a suliban.







Édesapja, Vilmos és az előké- szítő iskola igazgatónője együttesen kísérték be a kis herceget az első tanórájára © Reuters

A gyerekek ebédet is kapnak az órák között: természetesen csak kiváló, természetes, tartósítószer-mentes alapanyagokból. De még ezekből sem tökfőzelék készül fasírttal, hanem például fűszeres báránysült vagy füstölt makréla.