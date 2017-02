Négy gyermek maradt árván az alsóberecki baleset után

A súlyos karambolban hárman vesztették életüket.

Vasárnap a BorsOnline is beszámolt arról a súlyos karambolról, ami Sátoraljaújhely és Alsóberecki között történt aznap kora reggel. A frontális ütközés következtében az egyik jármű három utasán már nem tudtak segíteni a kiérkező mentők. További négy ember megsérült - közülük ketten súlyosan.

Az RTL Klub híradójából kiderült: a három halálos áldozat - negyedik társukkal együtt - egy közeli gyárból autózótt hazafelé, amikor megtörtént a tragédia. Ketten közülük anya és lánya voltak.

A Blikk információi szerint azonban sajnos még ennél is szívszorítóbb az eset. Az egyik áldozat, Melinda - akinek édesanyja, S. Bertalanné is meghalt a balesetben - ugyanis egy gyermeket hagyott maga mögött, akit a pici most megözvegyült nagyapja, S. Bertalan fog felnevelni. "Elmondtam már a kicsinek, hogy a nagymamát és az édesanyját többé nem láthatjuk, a mennyországban figyelnek ezentúl minket. Nem igazán értette, amit magyaráztam, csak sírt szegénykém" - mesélte a bulvárlapnak a gyászoló férfi.

A kocsit vezető Mónikát szintén gyermekei várták otthon. Édesapjukat korábban már elvesztették, és most édesanyjukat is. Őket is nagyszülők veszik magukhoz.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság jelenleg is vizsgálja a baleset körülményeit. Eddig annyit tudni, hogy Mónikáék kocsija szabályosan közlekedett, amikor a másik autó eddig tisztázatlan körülmények közt átment a szembejövő sávba, és beléjük csapódott.