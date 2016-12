Ne hagyja magát az interneten zaklatni!

Kapott már sértegető e-maileket, durva üzeneteket vulgáris szöveggel, képekkel idegenektől? Az internetes zaklatás sokkal gyakoribb az elmúlt években, ahogy egyre elterjedtebb a net, és mindenkinek van már saját gépe, okostelefonja.

Lehet, hogy sokunknak ma már a szeme sem rebben, amikor gyalázkodó hozzászólásokat vagy ocsmány e-maileket kapunk, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként nem veszélyes a jelenség maga. Amerikai kutatók szerint az áldozatokra nézve sokkal súlyosabb következményei vannak a digitális zaklatásnak, mint a hagyományos szóbeli, érzelmi megfélemlítésnek. Az arra érzékenyebbeknél komolyabb lelki problémákat is okozhat. Az anonimitás lehetősége miatt az interneten pedig könnyeb­-ben és gyakrabban kerül sor zaklatásra, mint valós körülmények között.







A szinglik nagyobb veszélyben vannak

Leginkább azok vannak kitéve ennek a kellemetlenségnek, akik online keresnek társat, és azok közül is a nők válnak inkább célponttá. A digitális zaklatók többsége a közösségi hálózatokat használja fel az áldozatai zavarásához, gyötréséhez, így saját személyes terünk kerül veszélybe. De az e-mailes zaklatás is nagyon elterjedt még napjainkban is. Adataink védelme pedig igen szerény, nagyon könnyen lehet célpontokat találni a neten, főleg a jóhiszemű felhasználók között.







Rémálmai lehetnek

A netes zaklatásnak is ugyanolyan romboló hatása lehet, mint a szóbelinek, sőt még rosszabb, ha a nagy nyilvánosság előtt történik és nagy közönsége van a dolognak – mondja Árvai Nóra pszichológus. – Az áldozatot lelkileg is komolyan megviselheti: feszültnek, nyugtalannak érezheti magát, emellett félelmek, rémálmok kínozhatják, de az étkezési és alvási szokások megváltozása, nehézségei is gyakoriak ilyen esetekben.

Ismeri a kellemetlenkedőt?

Ha ismerőse, rokona az, aki rendszeresen kellemetlen helyzetbe hozza nyilvánosan mások előtt, akkor először próbálja vele tisztázni, mi az oka, miért szállt magára! Kérje meg határozottan, hogy fejezze be ezt a viselkedést! De ha ez nem hatásos, lelkiismeret-furdalás nélkül törölje őt is meg az üzeneteit, kommentjeit is.

Fel is jelentheti

Ha vadidegentől érkeznek az üzenetek, akkor sem szabad tétlenül tűrni a zaklatást, mi is tehetünk annak érdekében, hogy mihamarabb megszabaduljunk a zaklatótól vagy az online velünk kellemetlenkedő alaktól: ne válaszoljunk az üzenetekre, azzal csak olajat öntünk a tűzre, inkább teljesen blokkoljuk a küldőt. Ha ez nem válik be, kérjünk segítséget, akár segélyvonalak munkatársaitól vagy szakértőktől! Folyamatos zaklatás esetén pedig ne szégyelljünk akár feljelentést tenni!