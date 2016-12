Ne dobja ki: a csomagolópapírok 4 zseniális felhasználási módja

Készíts ünnepi, gazdaságos díszt!

Csupán csak egy ollóra van szüksége hozzá! Vágja csíkokra a csomagolópapírt, aztán pedig pödörje meg úgy, ahogy az ajándékokon a szalagot szoktad, így igazán ünnepi hatást kelt majd a dísze. Ragasztóval lehet rögzíteni.

Konfettinek tökéletes

Ha az ollóval történő vagdosás túl időigényesnek bizonyul az Ön számára, a konfetti csíkokat egy papírszeletelő iratmegsemmisítő géppel is előállíthatja. Ha van hörcsöge, még alá is teheti, ugyanis alomnak is jó.









Védi a könyveket

Csomagolja szeretett könyveidet csomagolópapírba – ez nemcsak dekoratív, de praktikus megoldás is egyben, hiszen megvédi a könyvek borítóját a szennyeződésektől. Vagy díszítse fel vele az üres, szimpla tálcát: mérje le a tálca alját, vágjon ki egy akkora darab papírt és illessze a tálca aljára. Ragasztás után érdemes a tartósság miatt lakkal fixálni.

Használja tömítőanyagnak

Ha egy ismerőse vagy Ön belátható időn belül költözni fog, nagyon jól fog jönni, ha törékeny tárgyakat dobozol be, rakja el. Ha cipőt fog mosni, akkor remek szolgálatot tehet, mert ha ezzel tömi ki a lábbelit, akkor olyan formája lesz a megszáradt darabnak, mint ahogy kihozta az üzletből.