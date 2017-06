Napok alatt látványos eredmény: a 3 legolcsóbb és leggyorsabb diéta

A legtöbb fogyókúra nem olcsó mulatság. A különleges diéták étrendjei nem a hazai termékekre és árakra vannak szabva. De vannak olyan diéták, melyek segítségével úgy szabadulhat meg a kilóktól, hogy közben nem meríti ki a családi kasszát.

Rizsdiéta

a méregtelenítő

A rizs az egész világon alapvető élelmiszernek számít, nem csak olcsó, de hozzájutni is nagyon egyszerű. Bár egy kicsit egyhangú, fontos, hogy mindenképpen barna rizst vagy basmatit fogyasszon, és ne fehéret, mivel utóbbi jobban megemeli a vércukrot. Az előbbiekben pedig jóval több ásványi anyag és vitamin található, mint a hántolt rizsben. Ha gyors salaktalanító diétával szeretné beindítani a zsírégetést, akkor a rizsdiéta kitűnő választás. A felhalmozódott méreganyagok nemcsak a fogyást gátolhatják, hanem számos betegségre is fogékonyabbá tehetnek, ha tehát belevág ebbe a kúrába, nem csak karcsúbb, de egészségesebb is lehet. Fontos, hogy egy héten legfeljebb csak három rizsnapot tartson, a túlzásba vitt egyhangú étkezés ugyanis súlyos vitaminhiányhoz vezethet.

Kinek ajánlott: Akik főleg vizes típusú elhízástól szenvednek, a rizs ugyanis remek vízhajtó is.







Fontos! A villámdiétákat várandós és szoptató kismamák, tinédzserek, emésztőszervi és daganatos megbetegedésekben, illetve súlyos depresszióban szenvedők nem alkalmazhatják. Mielőtt elkezdené, mindenképp kérje ki háziorvosa véleményét!









Almaecetdiéta

a lúgosító

Ha igazán egyszerű, olcsó és hatásos diétát keres, mindenképpen próbálja ki az almaecetdiétát! Az almaecetet régóta alkalmazzák a fogyni vágyók, az enyhe sav ugyanis hatékony anyagcsere-pörgető, ezáltal segít megszabadulni a fölös kilóktól. Emésztésserkentő hatása mellett azonban étvágycsökkentőként is segíti a fogyást, mindemellett pedig csökkenti a koleszterin- és a vércukorszintet is. Az almaecetdiéta nem ír elő speciális étrendet, csupán egy egyszerű, csökkentett zsírtartalmú diétát javasol. Az étkezések előtt tizenöt perccel azonban meg kell innia egy pohár szénsavmentes ásványvizet, két kávéskanál almaecettel ízesítve. Ezt a diétát a másik kettővel is kombinálhatja.

Kinek ajánlott: Ha úgy érzi, kicsit el van savasodva a szervezete, az almaecet kiváló erre.







Burgonya-diéta

a szépítő

A burgonya olcsó, és közepesen alacsony a kalóriatartalma. Ne gondolja, hogy a burgonyadiéta egyhangú. Nincs olyan étel ugyanis, amit változatosabban lehetne elkészíteni. Fogyasszon mindennap ebédre és vacsorára valamilyen burgonyából készült ételt, azonban mellőzze a vörös húsokat, kolbászt és állati zsiradékot. Nem csak olcsón lehet karcsúbb, de a burgonya sok olyan hatóanyagot tartalmaz, ami véd a betegségek ellen, és arcpakolásnak is jó.

Kinek ajánlott: Azoknak, akik nem csak fogyni, de szépülni is szeretnének.