Napi cuki: John Legend kislánya Pippát puszilgatja – nem, nem Katalin hercegné húgát

Kutya, gyerek, John Legend… kell ennél több? Tündéri videót posztolt az All of Me énekesének szexi felesége, Chrissy Teigen. Az exmodellnek volt szerencséje lekapni a világ egyik legédesebb pillanatát: amint kislányuk, Luna jó nagy pusszanóst ad a család francia bulldogjának, Pippának. Szerencsére Chrissy nem önző típus, azonnal eszébe jutott, hogy megossza örömét temérdek Instagram-követőjével.