Napi 10 km-t gyalogolt, hogy dolgozni tudjon, kollégái meglepték

A 20 éves Justin Kovra teljesen megdöbbent és elérzékenyült, amikor kollégáitól és jóakaróitól egy autót kapott ajándékba. Az ötletet Andy Mitchell találta ki, miután megtudta, a fiatalember minden nap 10 km-t gyalogol a texasi melegben, hogy dolgozni tudjon - írja a The Sun magazin.

Alig 48 óra alatt összeszedtek annyi pénzt, hogy egy 2004-es Toyota Camry-t tudjanak neki venni. Több száz ember dobta össze a pénz a Facebook segítségével, ahova Mitchell fordult az ötletével. Írta, hogy a legtöbben csak azt mondják, nincs autóm, ezért nincs munkám, míg Justin kocsi nélkül is dolgozik, holott neki tényleg szüksége lenne rá.

Ráadásul a helyi Toyota kereskedő is adott kedvezményt, miután értesült arról, kié lesz a jármű. A kedvezménynek hála az éves biztosítást is b tudták fizetni, két évig ingyen lesz az olajcsere és még 500 dollárt el is tud tankolni a dolgozni akaró srác!