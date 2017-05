Nagyon kínos, ami ezzel a vőlegénnyel történt az oltárnál

Szerencsés esetben az ember mindig örömmel gondol vissza az esküvője napjára, különös tekintettel a pillanatra, amikor kimondta a boldogító igent az egy életre választott társnak. Az a nagy helyzet, hogy ma már egyre kevesebb ilyen hosszútávú kapcsolat van, de hogy a szertartás közben kitörjön a botrány, olyat mi is ritkán láttunk.

Erre álljon itt egy rettenetesen kínos példa a Daily Star jóvoltából, amikor is a pap csókra való felszólítása után a menyasszony ahelyett, hogy aléltan omlana szerelmese karjaiba, de legalábbis ajkaira, elfordul, sőt, el is löki magától újdonsült férjét. A vendégek eközben szakadnak a nevetéstől, mi pedig csak kívánni tudjuk a párnak, hogy néhány év múlva ők is így tegyenek a felvétel láttán.