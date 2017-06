Nagy Feró: Megtisztelő, hogy Bokros Lajos Beatricét énekelt

Lakossági fórumnak indult, de spontán kerti parti lett Bokros Lajos vasárnapjának a vége Szentmártonkátán. A mindig decens volt pénzügyminiszter a Civil Ellenállók rendezvényén fakadt dalra, amit a szemfüles résztvevők rögzítettek is. Mondani sem kell, hatalmas siker lett a videóból.

– Mindketten mondtunk be­szédet, aztán a szervezők meghívták a társaságot egy kis disznótorosra, ahol én is mikrofont ragadtam, és enyhén kappanhangomon elkezdtem a magyar nótákat, majd Bokros is fogott egy mikrofont, teljesen magától – avatja be a Borsot Ujhelyi Sándor, az egyik résztvevő. Szólt a Nád a házam teteje, A szegedi csikós, leginkább talán a Már minálunk, babámnál érezte elemében magát Bokros, de élvezettel fújta a Beatrice klasszikusát, a Nyolc óra munkát is. Vajon Nagy Feró mit szólt hozzá, hogy a „rettegett” exminiszter az ő dalára mulat?







Bokros Lajos egy kortyot sem ivott, mégis jól ment neki a Ricse-nóta Nagy Feró (kis kép) örömére

– A felvételt sajnos nem láttam, de nagyon megtisztelő. Ez is azt igazolja, nem vagyok én se jobb-, se baloldali, egyszerűen zenész vagyok, itt középen, akinek a dalait mindkét oldalon egyaránt éneklik. Ennek csak örülni tudok – mondja Feró.

A mulatozás közben egyébként egy csepp ital sem fogyott, mivel többen – Bokros Lajos is – autóval voltak.