Műlábbal jár a gólya – videó

Múlt év októberében áramütéstől sérült meg egy fehér gólya, aminek következtében elhalt az egyik lába.

– Bekerült hozzánk, és készítettünk neki egy műlábat – mondta dr. Déri Balázs a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány állatorvosa. – Miután betettük a röpdébe, azonnal elkezdte használni. Ahogy azonban az embereknél, úgy a protézist időnként nála is cserélni kell. Ez történt nemrégiben vele is, és ez a műláb is tökéletesen működik. A természetbe nem kerülhet vissza, de nálunk 15-20 évig is elélhet, sőt utódai is születhetnek – mondta a szakember.