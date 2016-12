Most szúrták csak ki: Van közös halmaza a Reszkessetek betörőknek és a Jóbarátoknak!

Fogadjunk, hogy Önnek sem tűnt fel, melyik házat vásárolta meg a Jóbarátok című sorozat utolsó évadában Monica és Chandler. Ha nagyon figyelmesen nézzük az epizód képkockáit, láthatjuk, hogy a ház ablakával szemben ugyanaz a környezet, mint Kevin McCallister otthonával szemben a Reszkessetek betörőkben!

A sorozat készítői elismerték, hogy ugyanabban a házról van szó, mint ami a Reszkessetek betörőkben is szerepel – írja a Daily Star. Persze jogos észrevétel, hogy Kevin Chicagoban élt, Monica és Chandler pedig New York külvárosában vásárolta a házat, de a stábnak erre is volt válasza: ugyanazokat a képkockákat használták háttérnek mindkét esetben. Ezt a valódi lakók is – akik egyébként az Illiniois állambeli Winnetkában élnek – megerősítették.

A készítők egyébként sosem gondolták volna, hogy bárkinek is feltűnik az egyezés, hiszen a Reszkessetek betörők! 1990-ben jött ki, míg a Jóbarátok utolsó évadát 2004-ben mutatták be.