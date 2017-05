Most akkor a manchesteri robbantó teljes családja terrorista?

Egyre többet tudni a hétfői terrortámadás hátteréről, ahogy egyre több elmélet is szárnyra kapott. A támaddással kapcsolatban eddig nyolc embert tartóztattak le, hatot Nagy-Britanniában, kettőt Líbiában. Ebben benne van a manchesteri öngyilkos merénylő apja és két fivére is.

A 22 éves Salman Abedi hétfő éjjel robbantotta fel magát Ariana Grande koncertjét követően a Manchester Arena kijáratánál. 22-en meghaltak, és közel 120-an megsérültek, közülük 20 személy állapota még mindig kritikus. Először a hatóságok azt gondolták, hogy egyedül készítette elő a robbantást a fiatal Manchesterben született, de líbiai származású férfi.







Salman Abedi

Azóta viszont már máshogy gondolják a nyomozók, pár nappal a robbantás előtt Düsseldorfban járt Abedi – oda és vissza is repülővel, mert nem volt rajta a nemzetközi terrorgyanús személyek listáján – előtte pedig Líbiában járt, és egyébként is gyakran látogatott Észak-Afrikába, ahol valószínűleg titkos terrorista kiképzésen is részt vett.

A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a manchesteri támadás összeköthető a Párizsban és a Brüsszelben történt terrortámadással.

Egy elmélet szerint ugyanis Abedi annak a nagyobb terrorista sejtnek a tagja, amelynek Mohamed Abrini is, aki a Párizsban és a Brüsszelben történt terrortámadásban is szerepe volt, és aki, noha mindkétszer elmenekült, azóta letartóztattak. Úgy tudni Abrini 2015-ben Manchesterbe látogatott.







Mohamed Abrini, aki a párizsi terrortámadás alatt is segített a megtervezésében és végrehajtásában. A brüsszeli repülőtéren ott volt az öngyilkos robbantókkal, de végül elmenekült

A düsselfdorfi látogatás pedig azért érdekes az ügyben, mert tavaly a berlini karácsonyi vásárába hajtott be egy ellopott teherautóval Anis Amri, aki egy itteni dzsihadista mecsetben imádkozott nem sokkal a támadása előtt. Amrinak is voltak valószínűsíthetően líbiai kapcsolatai ottani szélsőségesekkel, és kapott ott kiképzést vérengzése előtt.







Anis Amri Berlinben hajtott végre terrortámadást

Közben Abedi apját, Ramadant és testvérét, Hashemet is letartóztatták Líbiában tegnap, egy nappal azután, hogy bátyját, Ismailt pedig Manchesterben kapták el a terrorelhárítók. A nyomozók szerint Hashemnek kapcsolatai voltak az Iszlám Állammal, és Líbia fővárosában, Tripoliban tervezett terrortámadást végrehajtani.







Salman öccse, Hashem, aki a gyanú szerint szintén terrortámadásra készült

Hashemet azzal vádolták most meg, hogy már több mint egy hónapja tisztában volt Salman gyilkos terveiről. Apjukról pedig kiderült, hogy forradalmi harcosa volt a líbiai diktátor, Kadhafi elleni csapatoknak, és aki nyilvánosan is támogatott egy, az al-Kaidához köthető szíriai csoportot. Ő szerdán még az első interjújában arról beszélt, szerinte biztos nem az ő fia követte el a támadást, az ő fia nem ilyen, nem egy robbantó.

Aztán pár órával később egy élő tévés interjú közben két, az arcukat sállal teljesen eltakaró férfi elvitte. Később kiderült, a két fegyveres a líbiai terrorelenes egység tagjai voltak, és egy meg nem nevezett helyre szállították el, és tartóztatták le Ramadant.







Salman 23 éves bátyja, Ismail

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Manchesterben elfogott testvért, Ismailt mivel gyanúsítják. Róla annyit tudni, hogy egyszer beszámoltak róla egy terrorelhárító egységnek, amikor a muszlim közösség körében egyre nagyobb lett az aggodalom.

(Cikkünkhöz a Daily Mail és a Metro cikkét használtuk fel.)