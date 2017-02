Miután megfojtotta menyasszonyát, merült fel, hogy feleségével is végezhetett

Elkábította és megfojtotta szerelmét az a brit férfi, aki elfogása után semmilyen megbánást nem mutatott, tettét kizárólag anyagi haszonszerzésből követte el, és elfogása után az is felmerült, hogy első feleségének haláláért is ő a felelős - írja a MailOnline.

Ian Stewart az interneten ismerte meg Helen Baileyt, aki gyermekkönyvek írásából szerzett jelentős vagyont. Az 56 éves számítógépszakember sokáig nyomát sem mutatta kegyetlenségnek, a nő és ismerősei nem is sejtették, hogy mire képes.







A nő boldognak tűnt a férfi mellett, aki a halálát okozta

Bailey tavaly április 11-i eltűnése után Stewart azt állította, hogy barátnője hagyott egy cetlit, amiben azt írta, hogy kicsit magára akar koncentrálni, ezért eltűnik. Ebből azonban egy szó sem volt igaz, Baileyt saját házának garázsa alatt találták meg a csatornában, kutyájával együtt. A férfi hetekig gyógyszerekkel kábította a nőt, aki ezek hatásától bepánikolt. A tojásrántottába csempészett gyógyszernek köszönhetően a nő a legváratlanabb pillanatokban ájult mély álomba, az érthetetlen tünetek miatt pedig már a különböző betegségekre gondolt. Stewart végül tavaly nyáron vélhetően egy kispárnával megfojtotta áldozatát, végzett annak kutyájával is, és mindkét holttestet a ház alatti csatornába rejtette, majd a nő autójával elállta a garázs azon részét, ahová a nőt testét eldugta. A férfit később több felvételen is felfedezték, ahogy egy párnát rejt el egy szemétlerakóban, feltételezés szerint a gyilkossághoz felhasznált eszközt. A férfi előbb azt állította, hogy a nő saját akaratából tűnt el, később már két férfit említett, akik elrabolhatták menyasszonyát.

Stewart egyértelműen nyereségvágyból követte el a gyilkosságot, a nő halálának köszönhetően nagyon kényelmes életre készült, két ház állt a rendelkezésére, plusz egy jelentős összeg, amelyet a nő életbiztosítása után kapott. Bailey 2002-ben írta meg először végrendeletét, de a férfi megismerése után, 2014-ben megváltoztatta azt, és belevette a férfit is, sőt, vagyona javát ő örökölte volna. Ez körülbelül 3,3 millió fontot (1,1 milliárd forint) jelentett volna.

Azonban az elmúlt héten kezdődő tárgyalás során egyértelműen bebizonyosodott, hogy Stewart volt az elkövető, minden erőfeszítése ellenére kiderült, hogy tettét anyagi haszonszerzés motiválta.

– Egy ember megölése már magában szörnyű tett, ám ez a férfi ezek után még el is rejtette, és úgy tett, mintha minden rendben lenne, még saját gyerekének is hazudott, ez jól mutatja, hogy mennyire elvetemült, aljas tettről van szó – mondta a nyomozást vezető Jerome Kent. Charles White ügyész szerint Stewartnál a bűntudat és az empátia teljes hiányát tapasztalták.

A letartóztatás perceit egy rendőr mellkasára erősített kamera rögzítette, ezen jól látszik, hogy a férfi meglepődve fogadta a letartóztatására érkező szerveket, és amikor megemlítették, hogy menyasszonya meggyilkolásával vádolják, annyit kérdezett vissza, hogy most „Viccel?”.

A férfit szerdán bűnösnek találták gyilkosság vádjában, akár életfogytiglanit is kaphat. Ugyanakkor a történtekből kiindulva a hatóságok jelezték, hogy megvizsgálják a férfi első feleségének a halálát is, ugyanis utólag már az is gyanússá vált. Stewart gyermekeinek anyja epilepsziás roham által vesztette életét, ám a történtek után megkérdőjeleződött ártatlansága.