Mit tegyek, ha jön a poloskainvázió?

A nyár eljövetelével eltűntek a lakásunkból a nyitott ablakunkon keresztül esténként berepülő poloskák és talán bíztunk benne, hogy ősszel nem térnek vissza, de hiába. Ahogy hűl a levegő, sajnos egyre gyakrabban kell számolnunk velük. Búvóhelyet keresnek, ahol átvészelhetik majd a telet. Sár József entomológus szerint három féle poloskát hurcoltak be hozzánk az elmúlt években.

Ázsiai vagy márványpoloska

Ázsiából érkezett és valószínűleg szintén gyümölccsel került hozzánk. Növényi nedveket szívogatnak friss hajtásokból, termésekből. Emberre teljesen ártalmatlanok.







Miért terjedtek ilyen hamar el? – A poloskákkal az a legnagyobb baj, hogy egyelőre nálunk nincsenek természetes ellenségeik. Ha hozzáérünk, büdös kémiai anyagot bocsátanak ki magukból, ezért nem pusztítják a madarak sem – mondta a Borsnak Sár József entomológus.

Nyugati levéllábú poloska

Észak-Amerikából körülbelül három éve került be hozzánk a feltételezések szerint fenyőfaszállítmányokkal. Jellegzetessége a levélhez hasonló nagy lába. Nagyon hamar hozzászokott az itteni környezethez, ugyanis már nem csak a fenyőfás területeken, hanem mindenhol megtalálható. Ez a legnagyobb poloskafaj Magyarországon.







Zöld vándorpoloska

Etiópiából gyümölcsszállítmánnyal érkeztek hazánkba körülbelül három-négy éve, és úgy tűnik, nagyon jól érzik itt magukat nálunk. Már a magyar állatvilág részét képezi.







Hogyan védekezhetünk?

– Amíg van mit enniük, addig aktívak, ha jön a tél, áttelelő helyet keresnek, ezért húzódnak be a lakásokba, de áttelelnek akár fakéreg alatt is. Ezeknek az állatoknak a „vérében” van fagyálló folyadék, ami szintén segíti a túlélést. A rovarokat a lakásból rovarirtóval nem lehet teljesen kiirtani, mert képesek a legkisebb helyekre is elbújni, és nagy titkuk, hogy roppant gyorsan szaporodnak, akár évente több alkalommal is Olyan rovarfajt, amelyik valahol jól érzi magát, képtelenség kiirtani, legfeljebb ritkítani lehet. A poloska lakásba jutását szúnyoghálóval akadályozhatjuk meg, és ha már bent van, rovarirtó sprayvel lehet lefújni. Ezek egyébként emberre ártalmatlanok, a mezőgazdasági károkat pedig még nem tudjuk felmérni, annyira újak. Összegezve, ezek a poloskák az emberekre nem ártalmasak, de kellemetlenek – mondta Sár József.