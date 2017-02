Mint a filmeken: újra beleszeretett barátjába az amnéziás lány

A fiatal lány minden emlékét elveszítette - még saját arcvonásait sem ismerte fel...

Filmeken többször találkoztunk már ilyen esettel, a való életben azonban szinte felfoghatatlannak tartjuk, milyen lehet az, ha valaki minden egyes emlékét elveszíti - méghozzá örökre. Egy 19 éves londoni lánynak ez jelenti a mindennapjait: bármilyen élményt is szerez, lehet, hogy az másnapra az enyészeté lesz - mint ahogy történt vele mindez múlt márciusban.

Jessica Sharmannél még 2010-ben diagnosztizáltak frontális lebeny epilepsziát: időről időre jelentkező rohamai után ideiglenes amnézia alakult ki nála - ám egy óra múlva már újra a régi volt. 2016. március 3-án - munkába menet - azonban minden megváltozott.

"A roham után egy órával láttam, amint egy nő rohan felém és nekem fogalmam sem volt, ki ő. Az anyám volt - és én csak néztem rá üres tekintettel" - mesélte Jessica, akit közvetlenül a roham után a barátja kísért be a munkahelyére, ám akkor még mindenki azt hitte, ez is csak egy a lány rövidtávú zavart időszakaiból. Jessica anyja egy közös fotóval próbálta meggyőzni lányát, hogy ki is ő - de ez sem ment könnyen. "Azt sem tudtam, én hogy nézek ki, így meg kellett vizsgálnom az arcvonásaim egy tükörben, hogy megnézzem, a fényképen valóban én vagyok-e" - tette hozzá.

Jessica emlékei nem akartak visszatérni: sem egy nap, sem egy hét, sem egy hónap múlva... Semmit sem tudott magáról, környezetéről, szeretteiről.

Míg a fiatal lány szép lassan elfogadta szüleit, barátját, a 25 éves Rich Bishopot nem tudta: noha akkor már öt hónapja voltak együtt, vadidegenként tekintett rá. Bár úgy gondolta, szakítaniuk kell, a fiúnak (két héttel a mindent megváltoztató márciusi nap után) sikerült meggyőznie: randizzanak. Újra - mondhatni, ismét először. "Látva, hogy milyen szenvedélyes, belementem hogy randizom vele, de nem tettem semmilyen ígéretet."

A pár élete - mint egy életre kelt romantikus filmben - azóta jól alakul: Jessica Sharman újra beleszeretett barátjába, akivel azóta együtt is élnek.

Azonban mégsem happy end a történet vége: noha az orvosok úgy gondolták, hat hónap elteltével vissza kell térniük az elveszett emlékeknek, Jessica állítja, semmit sem javult az állapota. Gyakorlatilag mindent újra meg kellett tanulnia magáról, mit szeret, mit nem, mit élt át, hol, mikor... És ha ez még nem lenne elég, azt is fel kell dolgoznia, hogy mindez bármikor megismétlődhet.

"Gyakorlatilag elveszítettem az életem első 18 évét - de igyekszem nem ezen rágódni, mert az nem vezet sehová sem, mint ahogy az sem segít, ha azon aggódom, hogy a jövőben újra elveszíthetem az emlékeimet" - nyilatkozta a Mirrornak, hozzátéve: "Azok után, amin a múlt évben átmentem, tudom, hogy bármivel megbirkózom a jövőben. Jelenleg azon vagyok, hogy új emlékeket teremtsek!"