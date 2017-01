Minden tini ilyen pólót akar - nem véletlenül

Most épp örülünk az internetnek...

Egyetlen fotóról volt csak szó - egy hét alatt azonban közel kilencvenezren megosztották és szinte mindenki úgy reagált: ilyen nekem is kell!

A 17 éves texasi Aaron Tamez számos iskolai zaklatást élt át mássága miatt, így amikor egy boltban meglátott egy egyszerű fehér pólót egy rendkívül erős üzenettel, azonnal úgy döntött: megveszi. „Miért lennél rasszista, szexista, homofób vagy transzfób, amikor csöndben is maradhatsz?” - olvasható a felsőn, amit büszkén viselt a suliban is, amikor egyik barátja lefotózta. A kép felkerült a srác Twitter-oldalára, és onnantól önálló életet kezdett élni: pillanatok alatt begyűjtött közel kétszázezer lájkot, valamint rengetegen írták, hogy ők is örülnének egy ilyen pólónak.

Aaron a brit Metrónak úgy nyilatkozott, hogy a felirat helyette is beszél. „Ha nem tudsz semmi kedveset mondani, akkor inkább ne is mondj semmit!” - ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a sok támadás, az emberek gonoszsága formálta, jobb emberré tette őt - egy olyan emberré, aki büszke arra, aki.