Minden lehetőséget megragadott, hogy megerőszakolja 11 éves rokonát

Kedden kattant a bilincs annak a 38 éves texasi szörnyetegnek a kezén, aki - a hatósági beszámolók alapján - “minden lehetőséget megragadott” hogy szexuálisan zaklassa 11 éves rokonát. Silas Wirth a letartóztatásakor beismerte bűneit, később azonban már mindent tagadott.







Saját rokonán élte ki pedofil vágyálmait a texasi férfi

A férfi kegyetlen akcióira azt követően derült fény, hogy a molesztált kislány hónapok rettegése után be mert számolni édesanyjának arról, miken ment keresztül. A lányka a rendőröknek később elmondta: Wirth először csak pornófilmeket mutogatott neki a telefonján, ám nem állt meg itt - végül megerőszakolta, több alkalommal is. A férfi a perverz aktusok során szexuális játékszereket is kipróbált a gyermeken.

Wirth 75 000 dollár (20,5 millió forint) óvadék ellenében szabadlábon várja a tárgyalását - írja a Daily Star.