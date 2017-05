Milliomossá tették gazdáikat a macskák

Amíg az emberek többségének csak örök vágyálom marad, hogy a felső tízezerhez tartozzon, néhány macskának ez maga a valóság.

Évezredek óta hű társaink a macskák, igaz, pa­rancsolni nekik még így sem vagyunk képesek. A történelem során a cicák nem egy esetben töltöttek be fontos és kiemelkedő szerepet, hogy mást ne mondjunk, az ókori Egyiptomban egyenesen szent állatként tisztelték őket, s elpusztításuk halálbüntetést vont maguk után.

A jelenben a macskák az in­ternet sztárjai, a róluk készült képek és videók általában nagyobb nézettséggel futnak, mint egy-egy sztár aktuális megosztása valamelyik közösségi oldalon.

Emiatt sem meglepő, hogy bizonyos cicák egyenesen ce­leb­nek számítanak, s emiatt na­gyon sok pénzt is keresnek vele. Vagy pont amiatt váltak híressé, mert gazdájuk egy-egy nagyobb összeget hagyott rájuk. Ezek közül mutatunk be most párat.

Feleségül vennék

Choupette-nek nem más a gazdája, mint Karl Lagerfeld. A 2011-ben született cicát a divattervező karácsonyi ajándékba kapta még ugyanabban az évben, s az állat azóta is hatalmas sztárja a közösségi oldalaknak, elsősorban az Instagramnak és a Twitternek. Lagerfeld ráadásul annyira szereti Choupette-t, hogy 2013-ban azt nyilatkozta, ha lehetne, szívesen feleségül venné a macskáját.







Choupette 2011-ben született. Ő Lagerfeld kedvence © Instagram

Kóbor milliomos

Tommaso története egészen el­képesztő. A fekete macska Ró­ma utcáin kóborolt, amikor egy nő, bizonyos Maria Assunta magához vette. Az özvegy sikeres üzletembernek számított az ingatlanpiacon, így amikor 2011-ben meghalt, tel­jes vagyonát a cicára hagyta. Így tette a 13 millió dollár, mai ár­folyamon számítva nagyjából 3,5 milliárd forint Tommasót a vi­lág egyik leggazdagabb háziállatává.







Tomasso római kóbor macska világsztár lett © Facebook

Kétmillió rajongó

Taylor Swift önmagában is az internet egyik legismertebb figurája, így szinte törvényszerű, hogy otthonában az internet másik nagy sztárjai várják haza mindig. A két cica, Olivia Benson és Meredith Grey élete a lehető legjobb és legkényelmesebb, minderről pedig az énekesnő rendszeresen is posztol közösségi oldalain. Sőt 2016-ban az egyik kedveltebb Instagram-fotó épp egy Oliviáról közzétett kép volt, amelyet több mint kétmillióan lájkoltak.







Taylor Swift és az imádott macskái © Northfoto

Pénzt hoz a hős macska

Tara azzal vált ismertté és az internet egyik sztárjává, hogy 2014-ben a gazdája kisfiát megtámadta egy kutya. A cica ezt látva lendületből nekirohant az ebnek, és elüldözte azt, mindezt pedig rögzítette egy biztonsági kamera. A cirmos ráadásul az­óta is hasznára van gazdáinak, ugyanis a család ügyesen ki­használta kedvencük ismertségét, aki évente nagyjából félmillió dollárnyi, nagyjából 130 millió forintnyi bevételt hoz ne­kik ezáltal.